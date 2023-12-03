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В Архангельске мошенники отправили за деньгами неосведомленного таксиста

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 19-летнего жителя областного центра виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что осужденный вступил в сговор с неустановленными лицами на хищение денежных средств престарелых граждан, получив роль курьера. Согласно разработанному плану 17.05.2023 соучастники по телефону сообщили 77-летней женщине заведомо ложные сведения о виновности ее дочери в дорожно-транспортном происшествии и необходимости возмещения причиненного ущерба. 

Введенная в заблуждение потерпевшая передала неосведомленному о совершаемом преступлении водителю такси сумку с деньгами в размере 300 тыс. рублей, которую у него в последующем забрал подсудимый.

С учетом личности виновного, впервые привлекаемого к уголовной ответственности, полного возмещения ущерба судом ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу. 

(кадр из к\ф «Бриллиантовая рука») 

19 декабрь 09:03 | : Происшествия

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