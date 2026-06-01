В Вельске проходимцы провернули шахер-махер с икрой

В ОМВД России «Вельский» обратилась 35-летняя жительница одной из деревень. Она рассказала, что утром на улице к 76-летнему дедушке ее мужа подошли незнакомцы и предложили купить у них рыбу и икру. Пожилой человек согласился и отправился домой за деньгами.

По дороге незнакомцы сообщили, что рыба стоит очень дорого, но они готовы отдать ее пенсионеру за ту сумму, которая есть у него в наличии.

Мужчина достал хранившие дома 27 тысяч рублей, передал деньги продавцам, получив две мороженые рыбы и три банки с икрой.

Спустя некоторое время пенсионер понял, что заплатил за продукция слишком большую сумму, и сообщил об этом родственникам, которые в свою очередь обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Вельский» установили, что приезжие передвигались на автомобиле «Лада». Стражи порядка передали ориентировку на разыскиваемую машину коллегам по всему региону. Спустя некоторое время «Лада» была остановлена сотрудниками полиции на въезде в город Архангельск. Водителя и пассажира автомобиля доставили в отдел полиции.

Мужчинами, продавшими пенсионеру рыбу, оказались два жителя Волгограда 1997 и 2004 годов рождения. После проведенной стражами порядка беседы они вернули пожилому жителю Вельского округа денежные средства.

«Продавцы» привлечены к административной ответственности за незаконную продажу товаров.

Сотрудники полиции обращаются к жителям региона с просьбой поговорить с пожилыми родственникам, попросить их не приобретать сомнительную продукцию на улице «с рук» и быть более внимательными при расчете за покупки.