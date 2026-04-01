Между поселком Кулой и Архангельском. Вскрылись подробности банковской аферы

В конце марта в ОМВД России по Вельскому району с заявлением о хищении со счета более 400 тысяч рублей и незаконном оформлении на его имя кредита на сумму порядка 100 тысяч рублей обратился 49-летний житель поселка Кулой.

Общаясь со стражами порядка, мужчина рассказал, что в марте находился по работе в городе Архангельске. Проживал в общежитии, расположенном в округе Варавино-Фактория, где познакомился с соседом по лестничной площадке. В ходе распития спиртных напитков для совершения покупок потерпевший передал незнакомцу свой телефон, банковские карты и сообщил пин-коды от них. Спустя несколько дней, вернувшись домой в Вельский округ, он понял, что забыл забрать свое имущество. Ни контактов, ни имени своего случайного знакомого заявитель не помнил.

Мужчина купил себе новый смартфон, а после обратился в банк за выпиской. Выяснилось, что со счета пропала крупная сумма денег, а на его имя оформлен заем.

Вельские стражи порядка совместно с сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Архангельской области установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его. Им оказался нигде не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 44-летний житель столицы Поморья.

По имеющейся информации, после отъезда нового знакомого злоумышленник обнаружил, что тот оставил у него телефон и банковские карты. Запомнив пин-код, подозреваемый снял имевшиеся на карте накопления и совершил покупки на сумму более 50 тысяч рублей. Затем, зная пароль от телефона, архангелогородец воспользовался установленным на гаджете онлайн-приложением банка, оформил на имя потерпевшего кредит на сумму порядка 100 тысяч рублей и также похитил их. Денежные средства злоумышленник потратил по своему усмотрению, большую часть – на приобретение спиртного.

В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъяты мобильный телефон и банковские карты потерпевшего, а также часть денежных средств.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) и пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Ведется следствие.

 

14 апрель 11:07 | : Происшествия

