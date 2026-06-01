За неуплату алиментов приставы арестовали землю у нерадивого отца из Холмогор

После ареста судебными приставами земельного участка житель Архангельской области погасил задолженность по алиментам.

Суд обязал уроженца Холмогорского района ежемесячно выплачивать алименты на содержание двоих детей 2019 и 2020 годов рождения. Размер составляет 0,7 прожиточного минимума, или около 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Из-за допущенной просрочки платежей образовалась задолженность в размере почти 60 тысяч рублей.

Судебным приставом установлено, что 40-летний мужчина официальных источников дохода не имеет, на учете в центре занятости населения не состоит. Но в собственности у него есть земельный участок в Холмогорском районе. Недвижимость была арестована. Неплательщику разъяснён порядок оценки и принудительной реализации имущества.

Не желая лишиться земельного участка, должник поспешил оплатить имеющуюся задолженность перед детьми.