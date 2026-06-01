В Архангельске водитель-киргиз с автобуса "Рико" искалечил пенсионерку

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего уроженца Киргизии, обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, обвиняемый 23.04.2026, осуществляя в качестве водителя общественную перевозку пассажиров на технически исправном автобусе ООО ТК «РИКО» по маршруту № 64, в нарушение Правил дорожного движения, на остановке общественного транспорта «Школа № 95», расположенной вблизи д.233 на пр. Ленинградском в г. Архангельске, в процессе посадки и высадки пассажиров из автобуса, не убедившись, что пожилая женщина завершила посадку, стал управлять автобусом при открытых дверях.

В результате этого пенсионерка не смогла завершить посадку в автобус, потеряла равновесие и через незакрытые двери автобуса упала на асфальт.

Обвиняемый, не заметив падение потерпевшей, мер к остановке автобуса не принял, продолжил управлять автобусом, совершил наезд колесами на правую ногу потерпевшей. В следствии неосторожных преступных действий водителя потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью с травматической ампутацией стопы.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал полностью.

Потерпевшей заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 2 млн рублей.

Обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет либо принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд районный суд г.Архангельска.