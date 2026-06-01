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В деле архангельского маньяка Шипилова вскрылись новые эпизоды

Ломоносовский районный суд г. Архангельска в соответствии с позицией государственного обвинения признал 67-летнего отбывающего пожизненное лишение свободы Сергея Шипилова, виновным в новых деяниях, имевших место более 35 лет назад, а именно по «е», «з» статьи 102 УК РСФСР (в редакции Закона Российской Федерации от 18.02.1993 № 4510-1) – умышленное убийство трех лиц, сопряженное в отношении двух потерпевших с изнасилованием.

 Установлено, что первую потерпевшую осужденный с 17.07.1989 до 21.07.1989 в своем дачном доме, расположенном в Приморском районе Архангельской области пытался задушить и полагая, что она мертва, с целью сокрытия преступления перевез ближе к лесу. Обнаружив, что женщина жива, нанес ей имевшейся при себе отверткой множество ударов, от которых наступила ее смерть. 

Следующее деяние он совершил с 22.07.1989 до 28.07.1989 на участке местности неподалеку. Там в ходе ссоры со второй потерпевшей виновный накинул сзади веревку на шею и задушил ее.  

Третья потерпевшая убита 11.07.1990 на острове Краснофлотский в г. Архангельске. На нее осужденный напал, нанес несколько ударов  в грудь рабочей частью отвертки. От причиненных ранений девушка скончалась на месте.   

Вину осужденный полностью признал. 

За содеянное приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 

С учетом ранее вынесенных приговоров окончательно ему назначено пожизненное лишение свободы.  

Приговор суда не вступил в законную силу.  

23 июнь 16:20 | : Происшествия

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