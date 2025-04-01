Няндомский плэйбой вытолкал сожительницу в окно со смертельным исходом

Няндомский районный суд согласился с позицией прокуратуры и признал 29 – летнего жителя г. Няндомы виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследованием, проведенным отделом СКР установлено, что подсудимый в ночь с 6 на 7 марта 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире по месту проживания в г. Няндома, в ходе ссоры со своей сожительницей вытолкнул ее из окна кухни квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома.

В результате падения на твердую грунтовую заснеженную поверхность потерпевшей были причинены телесные повреждения, от которых наступила ее смерть спустя непродолжительное время.

Вину в совершении преступления осужденный признал частично, отрицая, что желал наступление смерти женщины. Его доводы об отсутствии у него намерения вытолкнуть потерпевшую из окна признаны судом не состоятельными.

Приговором суда, с учетом позиции стороны государственного обвинения, осужденному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд в пользу потерпевших взыскал 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда.