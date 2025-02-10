Убийца у "Бара 29" в Архангельске получил 13 лет колонии

Ломоносовский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 37-летнего ранее судимого архангелогородца виновным по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух лиц).

Судом установлено, что 27.04.2024 в утреннее время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле бара «Бар 29» в Архангельске, после того как другими посетителями заведения ему были высказаны замечания, связанные с его некорректным поведением в общественном месте, в ходе возникшего на этой почве конфликта и последующей драки решил убить двух находящихся на крыльце бара мужчин. Вооружившись имевшимся при себе ножом, он поочередно нанес ножом каждому из потерпевших не менее двух ударов в жизненно важные органы, после чего покинул место преступления.

Один из потерпевших в результате причиненных ему телесных повреждений скончался в медицинском учреждении в сентябре 2024 г. Смерть второго мужчины не наступила вследствие своевременно оказанной ему квалифицированной медицинской помощи.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.