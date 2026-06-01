На пилораме в Няндомском округе рабочему отпилило ногу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 23 июня 2026 года в ночное время на территории пилорамы индивидуального предпринимателя в Няндомском районе 58-летний рабочий оступился при толкании бревна, и его нога попала в механизм станка. С тяжелыми травмами пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.