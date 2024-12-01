В поселке Самодед подросток травмировал ногу в котельной

29 декабря 2024 года вечером в котельной коммерческой организации в поселке Самодед Плесецкого района травму ноги получил 15-летний подросток, который пришел на работу к другу и решил ему помочь погрузить опилок на транспортерную ленту. По предварительным данным, юношу оступился, поэтому его нога попала в механизм. Пострадавший госпитализирован в больницу, угрозы его жизни нет.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.