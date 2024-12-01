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В поселке Самодед подросток травмировал ногу в котельной

29 декабря 2024 года вечером в котельной коммерческой организации в поселке Самодед Плесецкого района травму ноги получил 15-летний подросток, который пришел на работу к другу и решил ему помочь погрузить опилок на транспортерную ленту. По предварительным данным, юношу оступился, поэтому его нога попала в механизм. Пострадавший госпитализирован в больницу, угрозы его жизни нет.

 По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

 Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

30 декабрь 13:33 | : Происшествия

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