Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На стройке в Архангельске рабочему упал на голову газобетонный блок

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Предварительно установлено, что 12 июня 2025 года утром при производстве работ на строительной площадке в городе Архангельске на 42-летнего мужчину упал газобетонный блок. Пострадавший с травмой головы госпитализирован в медицинское учреждение. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы. 

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

 

16 июнь 15:25 | : Происшествия

Главные новости


Вместе они - сила. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Народ против. Над селами Вилегодского района висит неприятное амбре

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (202)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20