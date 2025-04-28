На стройке в Архангельске рабочему упал на голову газобетонный блок

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Предварительно установлено, что 12 июня 2025 года утром при производстве работ на строительной площадке в городе Архангельске на 42-летнего мужчину упал газобетонный блок. Пострадавший с травмой головы госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.