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В Каргополе бизнесмен-лесоруб отдаст миллион за вред природе

  Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал индивидуального предпринимателя г. Каргополя виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ, то есть в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

Установлено, что предприниматель в сфере лесозаготовки, с февраля по май 2024 года ввел в заблуждение своего наемного работника относительно границ проезда к выделенной делянке и указал ему осуществить валку с помощью лесозаготовительной техники 150 деревьев различных пород.

 В результате совершенного преступления лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб на сумму  495 тыс.рублей.

Подсудимый вину не признал, но ущерб возместил в полном объеме.

         Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

         Приговор не вступил в законную силу. 

(фото с https://www.mk-kuzbass.ru

23 июнь 08:56 | : Происшествия

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