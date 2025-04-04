Черные лесорубы нанесли лесному фонду Поморья ущерб в 10 млн рублей

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 3 ст. 260 и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, то есть в незаконной рубке лесных насаждений и перевозке в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенных в особо крупном размере.

Установлено, что предприниматель, под видом оказания услуг по расчистке линий электропередач от растительности, привлек неосведомленных о его преступных действиях лиц к незаконной рубке лесных насаждений за пределами положенных 10 метров от линий электропроводов, увеличив это расстояние до 20 метров. Бригада рабочих спилила примерно 900 деревьев различных пород, в результате чего причинён материальный ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму более 10 млн рублей. После чего незаконно заготовленная древесина перевезена на пилораму и переработана.

Обвиняемый вину не признал. В январе текущего года он уже был осужден к условному сроку также за незаконную рубку леса.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Кроме того, судом удовлетворен иск территориального органа министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – Управление лесничествами – Каргопольское обособленное подразделение о взыскании с осужденного в пользу государства суммы причиненного ущерба.