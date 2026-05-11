Под Северодвинском произошла дорожная драма

Вечером 20 июня в ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 11 километре автодороги Архангельск «От деревни Рикасиха» – Онега «до деревни Кянда».

По предварительной информации, около 23.50 водитель 2002 года рождения, управляя автомашиной CHANGAN, двигаясь со стороны станции Рикасиха в направлении Кородского шоссе, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с мотоциклом «Альфа», который двигался в попутном направлении и поворачивал в СНТ «Беломор».

В результате ДТП водитель мотоцикла – 32-летний мужчина и его пассажир – 13-летний мальчик погибли на месте.

Предполагаемый виновник аварии на месте был освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что он сел за руль, употребив спиртное.

Установлено, что водительский стаж водителя CHANGAN около 5 лет. В августе 2025 года по решению суда он был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде. В апреле 2026 года мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем водителем, лишенным права управления транспортными средствами.

В отношении предполагаемого виновника ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Дело находится в производстве следственного отдела по городу Северодвинску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО.