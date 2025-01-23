Архангельская область. В ДТП с большегрузом погибли два человека

Утром 12 марта в ОМВД России «Вилегодское» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, около 9:00 на 567 километре автодороги «Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово» (вблизи деревни Лубягино) произошло ДТП. Водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом МАЗ. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 69-летняя женщина-пассажир скончались до приезда врачей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.