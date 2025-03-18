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Архангельская область: не ловись, рыбка

В соответствии с законодательством Российской Федерации в мае-июне 2025 года на территории региона запрещена ловля рыбы большинством видов снастей. Однако находится немало рыбаков, которые не считают необходимым соблюдать закон. В целях защиты водных биоресурсов с 25 апреля сотрудниками УМВД России по Архангельской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест».

Стражами порядка на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия. Уже выявлен ряд фактов незаконного вылова водных биологических ресурсов с использованием запрещенных орудий лова.

Так, в Приморском округе сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Приморский» были выявлены два северодвинца.

Используя запрещенное орудие лова – жаберные сети, они в период нереста осуществили незаконный вылов рыбы на территории устьевой части реки Северная Двина, в районе деревни Тойватово.

У мужчин изъята лодка, 18 метров сети и выловленная рыба.

В действиях задержанных усматривается состав преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц).

Всего с начала операции сотрудниками полиции изъято 12 лодок и порядка 300 метров жаберных сетей, используемых для незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Сотрудники полиции призывают граждан при осуществлении любительского рыболовства строго соблюдать установленные сроки запрета на добычу водных биоресурсов, а также пользоваться только разрешенными для лова снастями.

(фото с https://tvsamara.ru

06 май 17:21 | : Происшествия

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