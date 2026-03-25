На Архангельском ЦБК двое рабочих получили термические ожоги

Утром 20 мая 2026 года при выполнении работ по электрооборудованию на площадке АО «Архангельский» ЦБК термические ожоги получили двое рабочих.

По предварительной информации, инцидент произошел в помещении трансформаторной подстанции. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования производили отключение кабельной линии от автоматического выключателя. В процессе отсоединения кабеля произошло случайное касание элементов, находящихся под напряжением, что привело к короткому замыканию с образованием электрической дуги. В результате воздействия электрической дуги и токов короткого замыкания оба работника получили термические ожоги тела.

Государственный инспектор труда приступил к расследованию группового несчастного случая. В ходе проверки будут детально изучены обстоятельства произошедшего, выявлены нарушения требований охраны труда и определены причины, способствовавшие трагедии.

«Происшествие расследуется инспекцией во взаимодействии с работодателем. По результатам расследования будут установлены все обстоятельства, которые привели к несчастному случаю», — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Александр Назаров.

Гострудинспекция обращает внимание работодателей и работников на необходимость неукоснительного соблюдения требований охраны труда. Производство работ с электрооборудованием требует строгого выполнения правил безопасности, использования средств индивидуальной защиты и наличия надлежащего допуска.