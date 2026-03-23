За лося ответит!! В Котласе будут судить браконьера

Котласская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт  по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого  по п. «а» ч. 1 ст.258 УК РФ  (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

По версии следствия обвиняемый, являясь владельцем охотничьего нарезного оружия, в феврале текущего года, находясь в лесном массиве квартала 17 Вычегодского участкового лесничества Котласского лесничества в общедоступных охотничьих угодьях, осуществил незаконную добычу лося.

Мужчина, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в том числе на лося,  застрелил одну особь самца животного, после чего расчленил тушу, оставив останки на месте преступления.

В результате противоправных действий охотничьим ресурсам Российской Федерации причинен крупный ущерб на сумму 80 тыс. рублей – стоимость одной особи самца лося. 

Свою вину обвиняемый признал полностью, а также возместил причиненный преступлением ущерб. 

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание, в том числе  в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Котласский городской суд Архангельской области.

01 июнь 12:35 | : Происшествия

