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Житель Пинежья понесет кару за убитого лося

18 января 2024 года в ОМВД России по Пинежскому району поступило сообщение от охотинспектора Келдинского участкового лесничества о том, что в ходе рейда в лесном массиве были обнаружены останки разделанной туши лося.

На место прибыла следственно-оперативная группа. В ходе работы стражами порядка были изъяты вещественные доказательства, в дальнейшем назначен ряд специальных экспертиз.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 29-летний житель одной из местных деревень.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная охота с причинением крупного ущерба). Санкция статьи предусматривает наказание в штрафа до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того со злоумышленника будет взыскан ущерб, причиненный природным ресурсам Архангельской области, в сумме 240 тысяч рублей.

Ведется дознание.

Внимание! В Архангельской области охота на лося (все половозрастные группы) запрещена с 11 января по 14 октября. Разрешенный срок охоты – с 15 октября по 10 января.

24 январь 09:34 | : Происшествия

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