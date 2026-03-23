В Поморье автобус раздавил слесаря

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора ООО «Северный экспресс», обвиняемого по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый, являясь ответственным лицом за охрану труда в ООО «Северный экспресс» в марте 2026 года допустил непрошедшего необходимого инструктажа по технике безопасности при производстве шиномонтажных работ 62-летнего слесаря предприятия к выполнению аварийной замены колеса на маршрутном автобусе.

Вследствие несоблюдения элементарных требований безопасности при проведении работ, выразившихся в нанесении ударов кувалдой по диску подлежащего замене колеса в момент нахождения самого работника под транспортным средством, расположенным на домкратном устройстве без выставления дополнительных страхующих элементов и конструкций, произошло заваливание автобуса на мужчину, в результате которого он скончался на месте происшествия.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме и возместил моральный вред родственникам погибшего.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу