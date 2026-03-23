Иногородняя мадам обокрала жителей поселка Савинский

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимой за кражи 38-летней жительнице Ярославской области. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта, с причинением значительного ущерба - 4 эпизода).

Следствием и судом установлено, что в 2019 - 2021 годах осужденная, получив доступ к мобильным телефонам четырех жителей поселка Савинский, которые обратились к ней за помощью при осуществлении переводов денежных средств, похитила более 100 тысяч рублей, находившихся на их банковских счетах, путем переводов на свой счет. Похищенными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Приговором Плесецкого районного суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с возложением дополнительных обязанностей. Также с нее взыскан причиненный материальный ущерб.

