В Архангельской области будут судить женщину, обокравшую жителей Савинского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимой за кражи 38-летней жительницы Ярославской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта, с причинением значительного ущерба - 4 эпизода).

Следствием установлено, что в 2019 – 2021 годах обвиняемая, получив доступ к мобильным телефонам четырех жителей поселка Савинский, которые обратились к ней за помощью при осуществлении переводов денежных средств, похитила более 100 тысяч рублей, находившихся на их банковских счетах, путем переводов на свой счет. Похищенными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

В ходе допроса подследственная признала свою вину и частично возместила причиненный ее действиями ущерб. Её причастность к инкриминируемому деянию подтверждается также показаниями свидетелей, изъятой документацией и другими материалами дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.