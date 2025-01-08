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Жительница деревни Ширша в августе накуролесила на 9 лет колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой за преступления против личности 33-летней жительнице Приморского района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). 

Следствием и судом установлено, что 19 августа 2024 года в поселке Ширшинский осужденная из кармана брюк мужчины забрала банковскую карту, с которой сняла наличные денежные средства и оплатила покупки, причинив ущерб потерпевшему на сумму более 22 тысяч рублей.

21 августа 2024 года вечером в частном доме в деревне Ширша осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры причинила смертельные ножевые ранения груди и спины 40-летнему сожителю. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия женщина пояснила следователю, что ей не понравилось, что сожитель в процессе застолья поругался с хозяином жилища и ударил того по лицу.

Приговором Приморского районного суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://life.ru/t/udo) 

12 февраль 11:49 | : Происшествия

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