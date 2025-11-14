В НАО директор животновоческого комплекса покусился на чужой скот

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МКП «Омский животноводческий комплекс», обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужое имущества в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемый в период с 01.07.2022 по 05.09.2025, с целью хищения чужого имущества, самовольно произвел на территории предприятия забой крупнорогатого скота, реализовав гражданам мясо и субпродукты, часть из которых использовал для личных нужд. Своими незаконными действиями он причинил учредителю – администрации сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа имущественный ущерб на общую сумму около 2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК УМВД России по НАО, расследовалось Нарьян-Марским МСО СУ СК России по АО и НАО.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.