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В НАО директор животновоческого комплекса покусился на чужой скот

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МКП «Омский животноводческий комплекс», обвиняемого по  ч. 4 ст. 160 УК РФ  (присвоение чужое имущества в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемый в период с 01.07.2022 по 05.09.2025, с целью хищения чужого имущества, самовольно произвел на территории предприятия забой крупнорогатого скота, реализовав гражданам мясо и субпродукты, часть из которых использовал для личных нужд. Своими незаконными действиями он причинил учредителю – администрации сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа имущественный ущерб на общую сумму  около 2 млн рублей. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК УМВД России по НАО, расследовалось Нарьян-Марским МСО СУ СК России по АО и НАО. 

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.

01 июнь 08:45 | : Происшествия

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