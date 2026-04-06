Юрист архангельского УФСИН отбивает наезды осужденных на ведомство

В течение первого квартала к УФСИН России по Архангельской области и подведомственным учреждениям было предъявлено чуть более 200 исковых заявлений от лиц, отбывающих наказание.

Основная масса претензий касалась требований о присуждении компенсации за предполагаемые нарушения условий содержания под стражей или содержания в исправительном учреждении. В частности, заявители жаловались на нарушения норм санитарной площади, отсутствие горячей воды в отрядах, камерах ШИЗО и ПКТ, невыдачу вещевого довольствия или лекарственных препаратов, а также оспаривали наложенное дисциплинарное взыскание. Из 210 поданных исков лишь один был удовлетворен, а по 138 требованиям суд вынес решение об отказе.  Знания процессуальных норм и имеющиеся доказательства позволили грамотно выстроить правовую позицию юристам региональной службы исполнения наказания.   

Сотрудники юридической службой УФСИН России по Архангельской области на постоянной основе осуществляют мероприятия по представлению интересов ведомства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, обеспечивая законность и обоснованность принимаемых решений.

 

26 май 10:43 | : Происшествия

