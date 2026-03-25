Пятеро вымогателей из Архангельска отправятся в колонию строгого режима

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал пятерых  жителей областного центра виновными по п. «а, в» ч. 2 ст. 163 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), а так же двумя из них преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 163 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору ), ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан).

 Установлено, что в октябре 2024 года между одним из обвиняемых и 19-летним жителем областного центра произошел конфликт из-за девушки, в ходе которого был утрачен мобильный телефон.

 С целью выяснения отношений двое обвиняемых, угрожая этой девушке и ее подруге, потребовали передать 100 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

 Также один из обвиняемых незаконно просмотрел в их телефонах контакты и переписку. Убедившись о наличии контактного телефона потерпевшего в телефоне одной из девушек, потребовал в счет оплаты «долга» за утраченный телефон организовать встречу с ним. 

 В продолжении своего преступного умысла группа лиц по предварительному сговору с участием несовершеннолетнего в центре г. Архангельска подошли к молодому человеку, с которым ранее возник конфликт из-за девушки, угрожая ему пневматическим пистолетом, принудительно посадили в автомобиль и вывезли его в Приморский район, где в безлюдном месте потребовали передачи 100 тыс. рублей. 

 Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, вынужденно согласился с предъявленными требованиями, передав 20 тыс. рублей. Добившись обещания передать оставшуюся сумму в течение трех дней, потерпевшего отпустили.

 Приговором суда виновным назначены наказания от 4 лет  до 8 лет 6 месяцев  лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

 Гражданские иски удовлетворены, с каждого  подсудимого взыскано по 50 тыс.  рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

25 май 11:25 | : Происшествия

