Пятеро вымогателей из Архангельска отправятся в колонию строгого режима

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал пятерых жителей областного центра виновными по п. «а, в» ч. 2 ст. 163 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), а так же двумя из них преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 163 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору ), ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан).

Установлено, что в октябре 2024 года между одним из обвиняемых и 19-летним жителем областного центра произошел конфликт из-за девушки, в ходе которого был утрачен мобильный телефон.

С целью выяснения отношений двое обвиняемых, угрожая этой девушке и ее подруге, потребовали передать 100 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

Также один из обвиняемых незаконно просмотрел в их телефонах контакты и переписку. Убедившись о наличии контактного телефона потерпевшего в телефоне одной из девушек, потребовал в счет оплаты «долга» за утраченный телефон организовать встречу с ним.

В продолжении своего преступного умысла группа лиц по предварительному сговору с участием несовершеннолетнего в центре г. Архангельска подошли к молодому человеку, с которым ранее возник конфликт из-за девушки, угрожая ему пневматическим пистолетом, принудительно посадили в автомобиль и вывезли его в Приморский район, где в безлюдном месте потребовали передачи 100 тыс. рублей.

Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, вынужденно согласился с предъявленными требованиями, передав 20 тыс. рублей. Добившись обещания передать оставшуюся сумму в течение трех дней, потерпевшего отпустили.

Приговором суда виновным назначены наказания от 4 лет до 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Гражданские иски удовлетворены, с каждого подсудимого взыскано по 50 тыс. рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.