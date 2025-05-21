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В Архангельске обезврежена группа беспредельщиков

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести архангелогородцев, в том числе одного несовершеннолетнего, обвиняемых по п. «а, в» ч. 2 ст. 163 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), а так же двумя из них преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 163 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору ), ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан).

Следствием, проведенным отделом СКР, установлено, что октябре 2024 года между одним из обвиняемых и 19-летним жителем областного центра произошел конфликт из-за девушки, в ходе которого был утрачен мобильный телефон.

С целью выяснения отношений двое обвиняемых, угрожая этой девушке и ее подруге, потребовали передать 100 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

Также один из обвиняемых незаконно просмотрел в их телефонах контакты и переписку. Убедившись о наличии контактного телефона потерпевшего в телефоне одной из девушек, потребовал в счет оплаты «долга» за утраченный телефон организовать встречу с ним. 

В продолжении своего преступного умысла группа лиц по предварительному сговору с участием несовершеннолетнего в центре г. Архангельска подошли к молодому человеку, с которым ранее возник конфликт из-за девушки, угрожая ему пневматическим пистолетом, принудительно посадили в автомобиль и вывезли его в Приморский район, где в безлюдном месте потребовали передачи 100 тыс. рублей. 

Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, вынужденно согласился с предъявленными требованиями, передав 20 тыс. рублей. Добившись обещания передать оставшуюся сумму в течение трех дней, потерпевшего отпустили.

В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных лиц - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

 

21 май 14:37 | : Происшествия

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