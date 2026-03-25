Ребенок-инвалид из Котласа поставлен на лечебное довольствие

Котласской межрайонной прокуратурой Архангельской области проведена проверка в сфере обеспечения прав ребенка – инвалида на лечебное питание.

Установлено, что по причине непредоставления медицинским учреждением лечебного питания законный представитель несовершеннолетней приобрела витаминный комплекс, необходимый ребенку – инвалиду, страдающему редким (орфанным) заболеванием, по жизненным показаниям, за счет собственных средств.

В связи с этим межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявления о взыскании расходов на приобретение лечебного питания и компенсации морального вреда.

 Решением Котласского городского суда, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда, исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу несовершеннолетней и ее законного представителя взысканы расходы на приобретение лечебного питания и компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле межрайонного прокурора.

 

20 май 16:06

