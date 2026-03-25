В Вельске и Устьянах зампрокурора узнавала о нуждах коров и населения

Заместитель прокурора области и автономного округа Тамара Захарова в рамках рабочего выезда в городе Вельске посетила производственное предприятие обособленного подразделения ООО «Устьянский молочный комбинат», осуществляющего производство молочной продукции. В ходе встречи с руководством обсуждены вопросы, касающиеся производства и реализации продукции.

В этот же день осуществлен выезд на объект строительства главного корпуса медицинского учреждения - ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница», возводимого в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области». С заказчиком и исполнителем работ обсуждены сроки строительства, имеющиеся проблемы.

На следующий день в рамках работы мобильной приемной Тамарой Захаровой в прокуратуре Устьянского района проведен личный прием граждан.

Обращения заявителей касались вопросов защиты прав членов семьи участников специальной военной операции, благоустройства территории, соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, получения социальных льгот. Обращения граждан взяты на контроль, по ним организованы соответствующие проверки.

В Устьянском районе Тамара Захарова посетила предприятие сельскохозяйственной сферы – ООО «Ростово», где ознакомилась с работой фермы, условиями труда работников и соблюдением норм безопасности на производстве.