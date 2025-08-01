"Протопи нам квартиры по-белому!"

В прокуратуре Архангельской области и автономного округа под председательством заместителя прокурора области и автономного округа Тамары Захаровой состоялось заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, на котором обсуждены вопросы подготовки и безаварийного прохождения регионом предстоящего отопительного сезона 2025-2026 годов.

В заседании приняли участие заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, заместитель начальника отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора, исполняющий обязанности руководителя государственной жилищной инспекции области, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по области и автономному округу, а также представитель региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» и горрайпрокуроры.

Обсуждены вопросы исполнения законодательства в названной сфере, принимаемые меры по повышению надежности оказания коммунальных услуг населению, снижению аварийности на объектах ЖКХ, готовность региона

к предстоящему отопительному периоду, имеющиеся проблемные вопросы и пути их решения.

Заместителем прокурора области и автономного округа указано на необходимость принятия превентивных мер, направленных на профилактику нарушений при подготовке объектов ЖКХ, социальных объектов и жилого фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов.

По результатам проведенного совещания приняты протокольные решения, подлежащие исполнению.

С целью осмотра состояния объектов ЖКХ, в том числе котельных и инженерных сетей, к эксплуатации в осенне-зимний период Тамарой Захаровой совместно с представителями администрации ГО АО «Город Архангельск» и министерства ТЭК и ЖКХ области 30.07.2025 осуществлен выезд в Северный и Маймаксанский территориальные округа города Архангельска.