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Жители Бревенника смогли посмотреть в глаза главе города и прокурору области

Прокурором Архангельской области Николаем Хлустиковым совместно с главой городского округа «Город Архангельск» Дмитрием Моревым 
 23 ноября т.г. осуществлен выезд на остров Бревенник в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска.

В рамках рабочей поездки оценена организованная муниципалитетом переправа граждан, используемая в период межсезонья до установки подготовленного понтонного моста, а также проверена готовность к отопительному периоду котельной по ул. Луганской. Проведена встреча с персоналом ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7», в ходе которой обсуждены вопросы деятельности обособленного терапевтического участка.

В ходе выезда к прокурору обратились 13 жителей островной территории по волнующим их проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, содержания жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг и получения медицинской помощи.

Например, жительница ул. Юнг ВМФ пожаловалась на режим работы аптечного пункта, а представитель местной ветеранской организации сообщила о необходимости принятия мер к сносу расселенных аварийных домов.

Поданные на личном приеме обращения постановлены прокурором области на контроль. 

23 ноябрь 16:09 | : Политика

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