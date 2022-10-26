Жители Бревенника смогли посмотреть в глаза главе города и прокурору области

Прокурором Архангельской области Николаем Хлустиковым совместно с главой городского округа «Город Архангельск» Дмитрием Моревым
23 ноября т.г. осуществлен выезд на остров Бревенник в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска.
В рамках рабочей поездки оценена организованная муниципалитетом переправа граждан, используемая в период межсезонья до установки подготовленного понтонного моста, а также проверена готовность к отопительному периоду котельной по ул. Луганской. Проведена встреча с персоналом ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7», в ходе которой обсуждены вопросы деятельности обособленного терапевтического участка.
В ходе выезда к прокурору обратились 13 жителей островной территории по волнующим их проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, содержания жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг и получения медицинской помощи.
Например, жительница ул. Юнг ВМФ пожаловалась на режим работы аптечного пункта, а представитель местной ветеранской организации сообщила о необходимости принятия мер к сносу расселенных аварийных домов.
Поданные на личном приеме обращения постановлены прокурором области на контроль.