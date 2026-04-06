Северодвинский убийца брата получил 8 лет

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 55-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

 Установлено, что 7 февраля 2026 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в квартире, расположенной в одном из домов по ул. Ломоносова в г. Северодвинске, поссорился со своим братом. Несмотря на присутствие супруги, являющейся очевидцем произошедшего, осужденный в ходе конфликта нанес потерпевшему несколько ударов ножом, в том числе проникающее в грудь слева, в результате чего смерть потерпевшего наступила на месте преступления. 

 Обстоятельств произошедшего обвиняемый не помнит, однако согласно выводам заключения комиссии экспертов, в период совершения преступления и в настоящее время он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. 

 Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

 

19 май 09:58

