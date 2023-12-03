Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Алководитель из Устьян пытался подкупить полицейского, но тот не поддался

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему жителю Устьянского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) и ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием и судом установлено, что 7 октября 2023 года вечером в деревне Ион-Горка Устьянского района сотрудники ГИБДД ОМВД России «Устьянский» остановили автомобиль, за рулем которого находился осужденный с признаками алкогольного опьянения, ранее подвергнутый административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

При составлении административных протоколов водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, предложил представителям власти взятку. Представители власти отказались от незаконного вознаграждения, пресекли его противоправные действия и доставили осужденного в органы внутренних дел для разбирательства.

На стадии предварительного следствия обвиняемый пояснил следователю, что, предлагая сотрудникам ГИБДД денежные средства, хотел избежать ответственности, чтобы его снова не лишили водительских прав. В ходе судебного разбирательства он также признал свою вину.

Приговором суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2,5 года. Приговор суда не вступил в законную силу. 

(фото с https://orenburzhie.ru) 

21 декабрь 10:48 | : Происшествия

Главные новости


Георгий Гудим-Левкович: «Смотрю на жизнь распахнутыми глазами»
Рато-Наволок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (216)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20