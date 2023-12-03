Алководитель из Устьян пытался подкупить полицейского, но тот не поддался

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему жителю Устьянского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) и ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием и судом установлено, что 7 октября 2023 года вечером в деревне Ион-Горка Устьянского района сотрудники ГИБДД ОМВД России «Устьянский» остановили автомобиль, за рулем которого находился осужденный с признаками алкогольного опьянения, ранее подвергнутый административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

При составлении административных протоколов водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, предложил представителям власти взятку. Представители власти отказались от незаконного вознаграждения, пресекли его противоправные действия и доставили осужденного в органы внутренних дел для разбирательства.

На стадии предварительного следствия обвиняемый пояснил следователю, что, предлагая сотрудникам ГИБДД денежные средства, хотел избежать ответственности, чтобы его снова не лишили водительских прав. В ходе судебного разбирательства он также признал свою вину.

Приговором суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2,5 года. Приговор суда не вступил в законную силу.