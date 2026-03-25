Архангелогородец больше суток измывался над бывшей любимой

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступление против личности 36-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).

 Следствием и судом установлено, что в сентябре 2025 года по месту жительства на улице Дежневцев в городе Архангельске осужденный вместе с сожительницей, материалы в отношении которой выделены в отдельное производство, в ходе совместного употребления спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений при помощи подручных предметов избили 40-летнюю знакомую. Желая избежать привлечения к ответственности и воспрепятствовать потерпевшей сообщить о совершенном в отношении нее преступлении, осужденный сломал ее мобильный телефон и запер входную дверь, чтобы женщина не смогла покинуть жилище. Больше суток он удерживал потерпевшую в квартире, после чего воспользовался отсутствием сожительницы и изнасиловал женщину, угрожая ей убийством. После того, как пострадавшей удалось покинуть квартиру, она обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы.

 Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд взыскал с него 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Приговор суда не вступил в законную силу. Действиям сожительницы фигуранта также будет дана надлежащая правовая оценка.

30 апрель 13:34 | : Происшествия

