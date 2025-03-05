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В Архангельске гость из Великого Устюга решил отметиться попыткой убийства

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему жителю города Великого Устюга. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что 30 сентября 2024 года вечером в кафе по улице Выучейского в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта из личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область живота 20-летнему знакомому. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что вместе с другом приехал в Архангельск на заработки. После трудового дня они употребляли спиртные напитки в кафе. Он ударил друга ножом, так как тот был настроен агрессивно и оскорбил его.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

15 апрель 11:07 | : Происшествия

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