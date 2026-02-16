Житель Новодвинска засадил циркуль в голову подростка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Новодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное применением предметов, используемых в качестве оружия). 

Следствием и судом установлено, что 15 мая 2025 года в областном центре осужденный в ходе конфликта нанес несколько ударов циркулем с металлической иглой в область головы 17-летнему знакомому. В результате его действий несовершеннолетнему причинена травма глаза, расценивающаяся как причинившая тяжкий вред здоровью.

Осужденный признал свою вину, принес потерпевшему извинения и добровольно возместил моральный вред, причиненный противоправными действиями.

 Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

13 апрель 09:01 | : Происшествия

