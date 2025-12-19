Вверх
"Сладкая парочка" архангелогородцев люто издевалась над знакомой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за преступление против личности 36-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).

 По версии следствия, в сентябре 2025 года по месту жительства на улице Дежневцев в городе Архангельске обвиняемый вместе с сожительницей, материалы в отношении которой выделены в отдельное производство, в ходе совместного употребления спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений при помощи подручных предметов избили 40-летнюю знакомую. Желая избежать привлечения к ответственности и воспрепятствовать потерпевшей сообщить о совершенном в отношении нее преступлении, обвиняемый сломал ее мобильный телефон и запер входную дверь, чтобы женщина не смогла покинуть жилище. Больше суток он удерживал потерпевшую в квартире, после чего воспользовался отсутствием сожительницы и дважды изнасиловал женщину, угрожая ей убийством. После того, как пострадавшей удалось покинуть квартиру, она обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы.

 По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем внесено представление в органы системы профилактики рецидивной преступности о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений.

 Действиям сожительницы фигуранта также будет дана надлежащая правовая оценка.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

14 январь 09:07 | : Происшествия

