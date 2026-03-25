Житель Северодвинска нахулиганил в архангельском суде

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего уроженца г. Северодвинска, отбывающего в настоящее время наказание в исправительной колонии №7.

Обвиняемый 22.01.2026, находясь в специально отведенном помещении для участия в судебных заседаниях, принимая участие в судебном процессе в Исакогорском районном суде г. Архангельска, при рассмотрении административного дела по его заявлению, после доведения представителем ответчика – ФКУ ИК-7 и ФСИН России по Архангельской области позиции по исковому заявлению обвиняемого, которая не совпадала с его мнением, публично высказал в адрес представителя ответчика оскорбления, выраженные в грубой форме, то есть проявил неуважение к суду, тем самым унизил профессиональную честь и достоинство участника судебного разбирательства.

Вину обвиняемый признал, однако в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, пытался уничтожить часть документов.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Исакогорский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

