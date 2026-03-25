Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Северодвинска нахулиганил в архангельском суде

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего уроженца г. Северодвинска, отбывающего в настоящее время наказание в исправительной колонии №7.

Обвиняемый 22.01.2026, находясь в специально отведенном помещении для участия в судебных заседаниях, принимая участие в судебном процессе в Исакогорском районном суде г. Архангельска, при рассмотрении административного дела по его заявлению, после доведения представителем ответчика – ФКУ ИК-7 и ФСИН России по Архангельской области позиции по исковому заявлению обвиняемого, которая не совпадала с его мнением, публично высказал в адрес представителя ответчика оскорбления, выраженные в грубой форме, то есть проявил неуважение к суду, тем самым унизил профессиональную честь и достоинство участника судебного разбирательства.

Вину обвиняемый признал, однако в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, пытался уничтожить часть документов. 

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Исакогорский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://bloknot-astrakhan.ru

 

 

29 апрель 10:16 | : Происшествия

Главные новости


Как это было: 40 лет аварии на Чернобыльской АЭС
Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (389)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20