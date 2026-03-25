Двое северодвинцев разбойничали в садовом товариществе

В Архангельской области в дежурную часть отдела полиции «Приморский» МО МВД России «Новодвинский» позвонила 73-летняя владелица дачного участка. Женщина сообщила, что к ней за помощью обратилась 29-летняя девушка в шоковом состоянии, которую кто-то ограбил на дороге, ведущей в садовое товарищество.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы потерпевшая рассказала, что двое мужчин в балаклавах преградили ей путь, ударили похожим на ружьё предметом и, угрожая ножом, отобрали у неё рюкзак с документами, банковскими картами, деньгами и личными вещами. Общий материальный ущерб составил порядка 40 тысяч рублей.

Несмотря на маски, пострадавшая смогла подробно описать приметы нападавших. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором передвигались налётчики, после чего в квартире в Северодвинске при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 1990 года рождения, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции изъяли у задержанных похищенный рюкзак, а также нож, арбалет, гладкоствольное ружье, боеприпасы и балаклавы. Выяснилось, что разрешения на владение оружием у мужчин отсутствуют.

Следователем органов внутренних дел в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты по решению суда заключены под стражу. Расследование совершённого ими противоправного деяния продолжается.

Также решается вопрос о привлечении мужчин к административной ответственности по статье 20.10 КоАП РФ. Изъятые оружие и патроны направлены на баллистическую экспертизу.

 

28 апрель 12:14 | : Происшествия

