Полиция Котласа задержала обидчика пожилой женщины

3 декабря в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Котласский» позвонил 11-летний мальчик. По словам школьника, он шел вдоль дома по улице Невского в Котласе и увидел убегающего с дамской сумкой мужчину. Мальчик услышал крик пожилой женщины, которая звала на помощь.

Прибывшим на вызов сотрудникам следственно-оперативной группы полиции потерпевшая 1943 года рождения рассказала, что, когда она шла в магазин, сзади подбежал неизвестный, вырвал у нее сумку, в которой находился кошелек с деньгами, и скрылся. Она смогла описать только одежду нападавшего. Бордовый цвет курки с капюшоном злоумышленника подтвердил и мальчик, ставший свидетелем преступления.

Были изучены записи камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Благодаря им удалось получить информацию о маршруте передвижения злоумышленника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен. Им оказался 19-летний житель Вологодской области. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

По имеющейся информации, накануне молодой человек приехал в Котлас со своим приятелем на машине. Гуляя по городу, злоумышленник увидел пенсионерку. Проследовав за ней, он выбрал удобный момент и вырвал из рук сумку. После этого злоумышленник созвонился с другом и предложил вернуться домой. По пути в Великий Устюг их автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие. Так как машину отправили на штрафстоянку, подозреваемый уехал на попутках. Прибывшие на место ДТП оперативники опросили водителя, который рассказал о возможном месте нахождения своего приятеля. Подозреваемого задержали в Великом Устюге и доставили в МО МВД России «Котласский».