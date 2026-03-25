Живешь в Поморье? Смотри внимательно под ноги

Прокуратурой Холмогорского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ресурсоснабжающей организации по централизованному водоснабжению и водоотведению, обвиняемого по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия обвиняемый, в обязанности которого входило, в том числе содержание объектов коммунального хозяйства, допустил нарушения по содержанию расположенного на территории с. Емецк колодца, а именно отсутствие на горловине крышки люка, в который в апреле 2025 г. провалилась 75-летняя жительница того же населенного пункта и утонула.

Наказание за инкриминируемое деяние предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Уголовное дело расследовано следственным отделом СУСК России по Архангельской области и НАО и направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.



