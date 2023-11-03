Медсестра Ширшинского специнтерната ответит в суде за гибель пациента

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей медицинской сестры отделения милосердия ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат», обвиняемой по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия обвиняемая 28.07.2023, находясь на рабочем месте, при обходе в отделении получателей социальных услуг и выдачи им вместе с приемом пищи лекарственных препаратов, зашла в палату, где находились двое пациентов, выдала необходимое лекарственное средство одному из них и ушла, однако часть препарата оставила без присмотра на тумбочке.

Находившийся в палате второй пациент, который в силу свое психического состояния не мог понимать значения своих действий и руководить ими, самовольно выпил лекарственный препарат, в результате чего получил отравление, от которого скончался.

Обвиняемая свою вину признала.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет.