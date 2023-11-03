Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Медсестра Ширшинского специнтерната ответит в суде за гибель пациента

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей медицинской сестры отделения милосердия ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат», обвиняемой по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия обвиняемая 28.07.2023, находясь на рабочем месте, при обходе в отделении получателей социальных услуг и выдачи им вместе с приемом пищи лекарственных препаратов, зашла в палату, где находились двое пациентов, выдала необходимое лекарственное средство одному из них и ушла, однако часть препарата оставила без присмотра на тумбочке. 

Находившийся в палате второй пациент, который в силу свое психического состояния не мог понимать значения своих действий и руководить ими, самовольно  выпил лекарственный препарат, в результате чего  получил отравление, от которого скончался. 

Обвиняемая свою вину признала.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет.

01 ноябрь 10:14 | : Скандалы

Главные новости


Захват картёжников Клобучихи. Волшебный фонарь в Курострове. И другие вести из прошлого Поморья
Сессия и кое-что еще. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (15)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20