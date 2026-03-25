Житель Архангельска спас свою тачку, заплатив алименты

Архангельские судебные приставы арестовали и изъяли иномарку у должника, накопившего долги по алиментам. Это сподвигло мужчину выплатить долг перед детьми.

Две попытки архангелогородца создать крепкую семью оказались неудачными. После разводов суд обязал мужчину выплачивать на каждого из двоих детей алименты в размере 1/6 части доходов. Пока он работал, денежные средства на содержание детей исправно поступали. Но в октябре прошлого года должник уволился с работы и материальная помощь прекратилась. Начался копиться долг, который сейчас составляет 190 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель, установив, что в собственности у должника есть автомобиль Volkswagen Touareg наложил арест на данное имущество. Иномарку изъяли и поместили на спецстоянку. Также неплательщика ограничили в специальном праве на управление транспортным средством и в праве выезда за границу.

Должнику разъяснено, что дальнейшее уклонение от исполнения родительских обязанностей приведёт не только к принудительной реализации автомобиля, но и повлечёт за собой административную, а затем и уголовную ответственность.

Чтобы вернуть машину и избежать всех негативных последствий, мужчина уже на следующий оплатил задолженность по алиментам в полном объёме.