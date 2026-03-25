Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Архангельска спас свою тачку, заплатив алименты

Архангельские судебные приставы арестовали и изъяли иномарку у должника, накопившего долги по алиментам. Это сподвигло мужчину выплатить долг перед детьми.

            Две попытки архангелогородца создать крепкую семью оказались неудачными. После разводов суд обязал мужчину выплачивать на каждого из двоих детей алименты в размере 1/6 части доходов. Пока он работал, денежные средства на содержание детей исправно поступали. Но в октябре прошлого года должник уволился с работы и  материальная помощь прекратилась. Начался копиться долг, который сейчас составляет 190 тысяч рублей.

            Судебный пристав-исполнитель, установив, что в собственности у должника есть автомобиль Volkswagen Touareg наложил арест на данное имущество. Иномарку изъяли и поместили на спецстоянку. Также неплательщика ограничили в специальном праве на управление транспортным средством и в праве выезда за границу.

            Должнику разъяснено, что дальнейшее уклонение от исполнения родительских обязанностей приведёт не только к принудительной реализации автомобиля, но и повлечёт за собой административную, а затем и уголовную ответственность.

            Чтобы вернуть машину и избежать всех негативных последствий, мужчина уже на следующий оплатил задолженность по алиментам в полном объёме.

28 апрель 08:40 | : Происшествия

Архивы

Апрель 2026 (368)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20