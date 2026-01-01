В Архангельске злостные алиментщики ходят пешком

После ограничения в спецправе на управление транспортным средством архангелогородец погасил долг по алиментам.

Судебными приставами Соломбальского округа г. Архангельска ведётся исполнительное производство в отношении жителя областного центра. По решению суда мужчина обязан выплачивать алименты на содержание ребёнка в размере величины прожиточного минимума и, надо отметить, некоторое время делал это исправно, несмотря на то, что официально трудоустроен не был. Однако последние два месяца денежные средства перестали поступать, начался копиться долг.

Чтобы напомнить должнику о родительских обязанностях, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении его в спецправе на управление транспортным средством.

Узнав, что он лишён возможности садиться за руль автомобиля, должник незамедлительно погасил более 30 тысяч рублей задолженности перед ребёнком.

Отметим, что в 2025 году желание ездить за рулём побудило должников выплатить долги по алиментам на сумму почти 154 миллиона рублей.