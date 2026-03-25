В поселке Самодед подростку в котельной оторвало ногу

Мировой судья судебного участка № 1 Плесецкого судебного района Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 20-летнего жителя пос. Самодед виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Установлено, что вечером 29.12.2024 осужденный, находясь в помещении котельной лесоперерабатывающего предприятия в пос. Самодед, допустил в помещение котельной своего 15-летнего знакомого, при этом, игнорируя правила безопасности при работах на объекте повышенной опасности, фактически допустил потерпевшего к осуществлению своих должностных обязанностей по поддержанию температурного режима в котельной путем загрузки биотоплива (щепы) на ленту скребкового транспортера.

Ввиду ненадлежащего исполнения подсудимым своих профессиональных обязанностей по должности оператора котельной потерпевший, будучи не ознакомленный с требованиями охраны труда, техники безопасности на рабочем месте, не имеющий соответствующего образования и допуска к работам на указанном производственном объекте, при загрузке топлива оступился, его нога попала в механизм транспортера, вследствие чего подросток получил травматическую ампутацию правой нижней конечности, которое оценивается как тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.

Также судом удовлетворены исковые требования несовершеннолетнего о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.