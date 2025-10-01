В котельной поселка Самодед случилась трагедия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 19-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием установлено, что 29 декабря 2024 года вечером в котельной коммерческой организации в поселке Самодед Плесецкого района обвиняемый допустил к осуществлению своих трудовых обязанностей 15-летнего подростка, попросив оказать помощь в ручной загрузке щепы на транспортерную ленту. Несовершеннолетний оступился, его нога попала в механизм, вследствие чего он получил травму, которая оценивается как тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.