Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске вынесен приговор виновнику гибели рабочего человека

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 51-летнего индивидуального предпринимателя виновным  по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).

Установлено, что осужденный,  являясь лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению правил безопасности ведения работ с использованием подъемного сооружения и требований промышленной безопасности, 18.06.2021 зная, что подчиненный ему работник не прошел профессионального обучения по профессии крановщика, дал ему указание проследовать на производственную территорию котельной ПАО «ТГК-2» на автомашине с краном-манипулятором и монтажной корзиной для подъема людей при производстве работ на высоте. 

При этом осужденный понимал, что указанный автомобиль с установленными на нем краном и монтажной корзиной не предназначен для подъема людей на высоту, а монтажная корзина не проходила плановых ежемесячных осмотров, грузовых испытаний, в том числе в тот день перед ее эксплуатацией. 

Подчиненный работник, исполняя указание осужденного, прибыл на производственную территорию котельной, где при выполнении работ произошло падение монтажной корзины на землю с высоты около 10 метров вместе с работниками котельной ПАО «ТГК-2».

В результате падения на землю одному работнику причинен тяжкий вред здоровью, другой погиб на месте происшествия.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал.

Приговором суда предпринимателю назначено наказание в виде  1 года 6 месяцев лишения свободы, которое на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменено на 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства. 

          Кроме того, в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 2, 6 млн рублей.

Приговор суда  в законную силу не вступил.

(фото с https://krasnodar.bezformata.com)  

08 февраль 10:35 | : Происшествия

Главные новости


Ботаник. Из наследия Анатолия Беднова
Борис Шергин. О происхождении фамилии писателя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (85)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20