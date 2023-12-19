В Архангельске вынесен приговор виновнику гибели рабочего человека

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 51-летнего индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).

Установлено, что осужденный, являясь лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению правил безопасности ведения работ с использованием подъемного сооружения и требований промышленной безопасности, 18.06.2021 зная, что подчиненный ему работник не прошел профессионального обучения по профессии крановщика, дал ему указание проследовать на производственную территорию котельной ПАО «ТГК-2» на автомашине с краном-манипулятором и монтажной корзиной для подъема людей при производстве работ на высоте.

При этом осужденный понимал, что указанный автомобиль с установленными на нем краном и монтажной корзиной не предназначен для подъема людей на высоту, а монтажная корзина не проходила плановых ежемесячных осмотров, грузовых испытаний, в том числе в тот день перед ее эксплуатацией.

Подчиненный работник, исполняя указание осужденного, прибыл на производственную территорию котельной, где при выполнении работ произошло падение монтажной корзины на землю с высоты около 10 метров вместе с работниками котельной ПАО «ТГК-2».

В результате падения на землю одному работнику причинен тяжкий вред здоровью, другой погиб на месте происшествия.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал.

Приговором суда предпринимателю назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, которое на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменено на 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства.

Кроме того, в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 2, 6 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.