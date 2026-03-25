Когда горел Кегостров...

Вчера в деревне Захарово-островное (Приморский округ) загорелись несколько строений.
Плотная деревянная застройка, сильный ветер и сухая растительность способствовали быстрому распространению пламени. В результате пожара повреждено 10 строений, включая жилые и нежилые дома.
В 12:23 возгорание локализовали, в 12:56 открытое горение полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.
Из-за островного расположения пожарных доставляли к месту ЧП водным транспортом. Причина пожара выясняется.
Об этом сообщило издание «Регион 29».