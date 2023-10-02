Пожарные героически потушили горящую котельную в Березнике

24 ноября в 05:20 очевидцы по телефону сообщили в экстренные службы о том, что, горит двухэтажное здание.

Горела котельная на улице Павлина Виноградова 67. Правая половина первого этажа – деревянная, сдавалась в аренду, левая половина первого этажа - кирпичная, сдавалась в аренду, с левой стороны находится пристройка в которой проживала семья, второй этаж деревянный. Расстояние до места пожара составляло 1,5 км от пожарной части №29.

На место прибыли четыре пожарных автомобиля и 12 огнеборцев пожарной части № 29 Агентства ГПС и ГЗ. Наблюдалось открытое горение по всей площади, кровля горела открытым огнём. Был объявлен ранг пожара 1-БИС. Дополнительно направлен дежурный караул пожарной части № 55.

Для подвоза воды на место пожара были привлечены две водовозки. Работало звено газодымозащитной службы.

В 07:00 пожар локализован на площади 600 кв. м. В 08:43 пожарные ликвидировали открытое горение, было подано три ствола типа «Б»: один ствол от автоцистерны и два ствола от пожарного гидранта в трёхстах метрах от места происшествия. Работы по тушению продолжаются.

Во время пожара в котельной находился мужчина, который проснулся и увидел, что перед котлом горят дрова. Пострадавший с термическими ожогами обратился за помощью в скорую, от госпитализации отказался.

В результате пожара полностью сгорела кровля, термически повреждены все стены. Причина пожара устанавливается.



