Ночью на Бревеннике тушили пустой дом постройки 1962 года

Сегодня в 3:03 по Системе-112 поступило сообщение от очевидца о пожаре в Архангельске на острове Бревенник по адресу: улица Юнг ВМФ, дом 70. Горел нежилой деревянный восьмиквартирный дом 1962 года постройки.

На место незамедлительно прибыли огнеборцы пожарной части № 69 Агентства ГПС и ГЗ на двух автоцистернах. По прибытии пожарных горел второй этаж с выходом огня на кровлю. Был объявлен ранг пожара 1-БИС, привлечены дополнительные силы и средства.

На место на водном транспорте прибыл также личный состав Архангельского АКАСЦ и СПСЧ им. В. М. Петрова.

Работало 3 звена газодымозащитной службы. Запасы воды пополняли из двух ближайших пожарных водоёмов. Всего в тушении пожара были задействованы 14 огнеборцев.

В 5:43 пожар был ликвидирован.

В результате пожара повреждены три квартиры, межэтажное перекрытие на площади 5 кв. м, чердак на 20 кв. м, треть площади кровли.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.