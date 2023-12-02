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Ночью на Бревеннике тушили пустой дом постройки 1962 года

Сегодня в 3:03 по Системе-112 поступило сообщение от очевидца о пожаре в Архангельске на острове Бревенник по адресу: улица Юнг ВМФ, дом 70. Горел нежилой деревянный восьмиквартирный дом 1962 года постройки.

 На место незамедлительно прибыли огнеборцы пожарной части № 69 Агентства ГПС и ГЗ на двух автоцистернах. По прибытии пожарных горел второй этаж с выходом огня на кровлю. Был объявлен ранг пожара 1-БИС, привлечены дополнительные силы и средства. 

 На место на водном транспорте прибыл также личный состав Архангельского АКАСЦ и СПСЧ им. В. М. Петрова.

 Работало 3 звена газодымозащитной службы. Запасы воды пополняли из двух ближайших пожарных водоёмов. Всего в тушении пожара были задействованы 14 огнеборцев.

 В 5:43 пожар был ликвидирован.

 В результате пожара повреждены три квартиры, межэтажное перекрытие на площади 5 кв. м, чердак на 20 кв. м, треть площади кровли.

 Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

05 декабрь 11:38 | : Происшествия

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